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Тест не сдавал, но тренируется. Луис Суарес готовится к своему возвращению

Испания
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Пока что лишь индивидуально

Тест не сдавал, но тренируется. Луис Суарес готовится к своему возвращению
UA-Футбол
Новина українською

Луис Суарес уже приступил к индивиудальным тренировкам, готовясь к своему возвращению. Напомним, что две недели назад он сдал положительный тест.

По данным AS, уругваец только завтра будет проходить тест, но по протоколу Ла Лиги, если у него нет симптомов и с момента теста прошло более 14-ти дней, он можешь тренироваться индивидуально. Если завтра он будет отрицательным, то сможет сыграть на ближайших выходных.

Напомним, что из-за коронавирус Луис Суарес не сыграл против "Барселоны". Правда, "Атлетико" и без него добыл победу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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