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Тест не сдавал, но тренируется. Луис Суарес готовится к своему возвращению
Пока что лишь индивидуально
Луис Суарес уже приступил к индивиудальным тренировкам, готовясь к своему возвращению. Напомним, что две недели назад он сдал положительный тест.
По данным AS, уругваец только завтра будет проходить тест, но по протоколу Ла Лиги, если у него нет симптомов и с момента теста прошло более 14-ти дней, он можешь тренироваться индивидуально. Если завтра он будет отрицательным, то сможет сыграть на ближайших выходных.
Напомним, что из-за коронавирус Луис Суарес не сыграл против "Барселоны". Правда, "Атлетико" и без него добыл победу.
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