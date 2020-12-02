Тест не сдавал, но тренируется. Луис Суарес готовится к своему возвращению

Луис Суарес уже приступил к индивиудальным тренировкам, готовясь к своему возвращению. Напомним, что две недели назад он сдал положительный тест.

По данным AS, уругваец только завтра будет проходить тест, но по протоколу Ла Лиги, если у него нет симптомов и с момента теста прошло более 14-ти дней, он можешь тренироваться индивидуально. Если завтра он будет отрицательным, то сможет сыграть на ближайших выходных.

Напомним, что из-за коронавирус Луис Суарес не сыграл против "Барселоны". Правда, "Атлетико" и без него добыл победу.