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Почеттино пролетает. Реал не собирается увольнять Зидана

Испания
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Даже несмотря на вчерашнее поражение

Почеттино пролетает. Реал не собирается увольнять Зидана
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" вчера проиграл "Шахтеру" в матче Лиги Чемпионов и опустился в группе на третье место. Но смены тренера в ближайшее время не предвидится.

Как сообщает AS, руководство клуба верит в Зидана и не думает о его отставке. Французский наставник также не намерен уходить.

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В руководстве уверенны, что основные причины последних поражений - тяжелый график, а также постоянные травмы игроков. Ни один кандидат сейчас не рассматривается на место Зидана.

Отметим, что для выхода из группы "сливочным" нужно будет обыграть "Боруссию" дома в последнем туре.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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