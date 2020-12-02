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Почеттино пролетает. Реал не собирается увольнять Зидана
Даже несмотря на вчерашнее поражение
Мадридский "Реал" вчера проиграл "Шахтеру" в матче Лиги Чемпионов и опустился в группе на третье место. Но смены тренера в ближайшее время не предвидится.
Как сообщает AS, руководство клуба верит в Зидана и не думает о его отставке. Французский наставник также не намерен уходить.
В руководстве уверенны, что основные причины последних поражений - тяжелый график, а также постоянные травмы игроков. Ни один кандидат сейчас не рассматривается на место Зидана.
Отметим, что для выхода из группы "сливочным" нужно будет обыграть "Боруссию" дома в последнем туре.
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