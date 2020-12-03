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Барселона предложила Дембеле новый контракт
Руководство клуба считает, что Дембеле сможет помочь клубу
"Барселона" предложила нападающему клуба Усману Дембеле новый контракт, сообщает ESPN.
По данным источника, каталонцы хотят сохранить 23-летнего француза, учитывая кадровые проблемы клуба.
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В нынешнем сезоне ла лиги Дембеле провел 7 матчей и забил 1 мяч.
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fabo33
03.12.2020 в 16:51
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