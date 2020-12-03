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Барселона предложила Дембеле новый контракт

Испания
(1 голосов)

Руководство клуба считает, что Дембеле сможет помочь клубу

Барселона предложила Дембеле новый контракт
Новина українською

"Барселона" предложила нападающему клуба Усману Дембеле новый контракт, сообщает ESPN.

По данным источника, каталонцы хотят сохранить 23-летнего француза, учитывая кадровые проблемы клуба.

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В нынешнем сезоне ла лиги Дембеле провел 7 матчей и забил 1 мяч.

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В статье: Барселона Усман Демебле
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Комментарии (1)
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fabo33
03.12.2020 в 16:51
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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