СМИ: Рамос начал рассматривать вариант с уходом из Реала

Уже летом 2021-го года у мадридского "Реала" истекает контракт с Серхио Рамосом. Ранее сообщалось, что защитник не хочет менять клуб, но теперь появилась другая информация.

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По данным Onda Cero, испанец начал рассматривать вариант с уходом из мадридского клуба. У него на руках есть хорошие предложения от "ПСЖ" и "Ювентуса".

Руководство "Реала" пока не начинало переговоры с Серхио. А значит, уже зимой он сможет подписат предварительный контракт с другим клубом.

Рамос играет за мадридский клуб с лета 2005-го года.