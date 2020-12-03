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СМИ: Рамос начал рассматривать вариант с уходом из Реала
Без него Мадриду будет очень тяжело
Уже летом 2021-го года у мадридского "Реала" истекает контракт с Серхио Рамосом. Ранее сообщалось, что защитник не хочет менять клуб, но теперь появилась другая информация.
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По данным Onda Cero, испанец начал рассматривать вариант с уходом из мадридского клуба. У него на руках есть хорошие предложения от "ПСЖ" и "Ювентуса".
Руководство "Реала" пока не начинало переговоры с Серхио. А значит, уже зимой он сможет подписат предварительный контракт с другим клубом.
Рамос играет за мадридский клуб с лета 2005-го года.
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
03.12.2020 в 19:01
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Red_Cat (Салоники)
03.12.2020 в 18:41
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