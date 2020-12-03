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Атлетико предпримет очередную попытку подписать Милика

Испания
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Симеоне давно за ним следит

Атлетико предпримет очередную попытку подписать Милика
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" зимой попытается подписать Аркадиуша Милика. Ранее они хотели переманить его в Испанию еще летом.

По данным AS, в нем уже давно заинтересован лично Диего Симеоне. Польский форвард должен будет заменить Диего Косту, который пропускает много времени из-за травм.

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В текущем сезоне Милик не выходил на поле из-за конфликта с руководством. Все по причине того, что форвард отказался продлевать контракт.

Отметим, что сделка Аркадиуша с "Наполи" заканчивается летом 2021-го.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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