Атлетико предпримет очередную попытку подписать Милика

Мадридский "Атлетико" зимой попытается подписать Аркадиуша Милика. Ранее они хотели переманить его в Испанию еще летом.

По данным AS, в нем уже давно заинтересован лично Диего Симеоне. Польский форвард должен будет заменить Диего Косту, который пропускает много времени из-за травм.

В текущем сезоне Милик не выходил на поле из-за конфликта с руководством. Все по причине того, что форвард отказался продлевать контракт.

Отметим, что сделка Аркадиуша с "Наполи" заканчивается летом 2021-го.