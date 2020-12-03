Временный президент Барселоны: Прошлым летом я бы продал Месси

Временно исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс заявил, что прошлым летом расстался был с Лео Месси.

"С экономической точки зрения, я бы продал Месси прошлым летом. Нужно брать в расчет сумму, которую клуб мог бы получить, и которую мог бы сэкономить", - приводит слова Тускетса Rac1.

В прошлое трансферное окно Месси хотел покинуть "Барселону", но его не отпустил Хосеп Бартомеу. Сообщалось, что среди главных претендентов на футболиста был "Ман Сити".

Действующий контракт аргентинца истекает летом 2021-го года.