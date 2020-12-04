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"Я хочу вернуть Месси счастье – это не вопрос денег". Лапорта – о будущем Лионеля в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Жоан на связи

"Я хочу вернуть Месси счастье – это не вопрос денег". Лапорта – о будущем Лионеля в Барселоне
Новина українською

Экс-президент "Барселоны" и кандидат в боссы клуба на грядущих выборах Жоан Лапорта рассказал, какой он видит роль Лионеля Месси на "Камп Ноу". Цитирует Жоана Marca.

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"Лео хочет играть в "Барселоне", а я хочу вернуть ему счастье. Это не вопрос денег, нам нужно создать конкурентоспособную команду. Он был обманут, это большая потеря. Месси – настоящий победитель, он терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ".

"Мне нужно быть внутри клуба, чтобы сделать ему творческое и заслуживающее доверия предложение. Месси нужна команда, которая вернет ему счастье и нужный настрой в раздевалке".

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.12.2020 в 11:05
Верни ему Суареса, и будет Меське счастье...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.12.2020 в 10:54
После 30ка у нормального мужика счастье, когда родители живы и здоровы, когда с семьей и детьми все нормально...
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+1
0
storm_ua (Николаев)
04.12.2020 в 09:40
Да всем плевать уже на льоньку
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-1


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