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"Я хочу вернуть Месси счастье – это не вопрос денег". Лапорта – о будущем Лионеля в Барселоне
Жоан на связи
Экс-президент "Барселоны" и кандидат в боссы клуба на грядущих выборах Жоан Лапорта рассказал, какой он видит роль Лионеля Месси на "Камп Ноу". Цитирует Жоана Marca.
"Лео хочет играть в "Барселоне", а я хочу вернуть ему счастье. Это не вопрос денег, нам нужно создать конкурентоспособную команду. Он был обманут, это большая потеря. Месси – настоящий победитель, он терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ".
"Мне нужно быть внутри клуба, чтобы сделать ему творческое и заслуживающее доверия предложение. Месси нужна команда, которая вернет ему счастье и нужный настрой в раздевалке".
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