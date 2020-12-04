"Я хочу вернуть Месси счастье – это не вопрос денег". Лапорта – о будущем Лионеля в Барселоне

Экс-президент "Барселоны" и кандидат в боссы клуба на грядущих выборах Жоан Лапорта рассказал, какой он видит роль Лионеля Месси на "Камп Ноу". Цитирует Жоана Marca.

"Лео хочет играть в "Барселоне", а я хочу вернуть ему счастье. Это не вопрос денег, нам нужно создать конкурентоспособную команду. Он был обманут, это большая потеря. Месси – настоящий победитель, он терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ".