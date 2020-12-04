100 причин продлить контракт с Рамосом: сегодня Marca вышла с лучшей обложкой за последние годы

Испанское издание Marca оформило сегодняшний выпуск с крайне интересной обложкой – с помощью коллажа редакция вспомнила самые яркие моменты в карьере Серхио Рамоса.

Это своеобразный не тонкий намек руководству мадридского "Реала", что существует целых 100 причин, чтобы клуб продлил трудовой договор со своим капитаном.

34-летний Рамос – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012), рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Примере в XXI веке (74 гола). Он защищает цвета "Реала" с 2005 года.