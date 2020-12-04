Стал известен результат теста Луиса Суареса на COVID-19

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет сыграть против "Вальядолида" на этих выходных. Уругвайский исполнитель ранее демонстрировал положительную реакцию в течение почти 3 недель.

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Суарес уже забил 5 голов в 6 матчах за команду Симеоне в рамках Ла Лиги.

????⚪️ ÚLTIMA HORA | @LuisSuarez9 ha dado negativo en la PCR oficial de @LaLiga



➡️ Mañana se incorporará a los entrenamientos en grupo del primer equipo pic.twitter.com/rHNk1ztZHi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 3, 2020

24 сентября 2020 года было объявлено о том, что Суарес на правах свободного агента перешел из "Барселоны" в "Атлетико". Через три дня после этого, 27 сентября, уругваец дебютировал за новый клуб, отметившись голевой передачей и дублем в ворота "Гранады".