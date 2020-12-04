  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стал известен результат теста Луиса Суареса на COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен результат теста Луиса Суареса на COVID-19

Испания
(1 голосов)

Уругваец в порядке?

Стал известен результат теста Луиса Суареса на COVID-19
Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет сыграть против "Вальядолида" на этих выходных. Уругвайский исполнитель ранее демонстрировал положительную реакцию в течение почти 3 недель.

Читайте такжеВ погоне за премией Пушкаша: голы Суареса и Сона претендуют на звание лучшего в 2020 году

Суарес уже забил 5 голов в 6 матчах за команду Симеоне в рамках Ла Лиги.

24 сентября 2020 года было объявлено о том, что Суарес на правах свободного агента перешел из "Барселоны" в "Атлетико". Через три дня после этого, 27 сентября, уругваец дебютировал за новый клуб, отметившись голевой передачей и дублем в ворота "Гранады".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Espana

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...