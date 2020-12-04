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Луис Суарес вернулся к тренировкам
У игрока был COVID-19
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес приступил к тренировкам с командой. Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала фотографию с занятия игрока.
Из-за положительного теста на COVID-19 Суарес не смог принять участия в матчах Лиги чемпионов с "Локомотивом" (0:0) и "Баварией" (1:1). Также он пропустил игры в Примере с "Барселоной" (1:0) и "Валенсией" (0:1).
В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 9 матчей за "Атлетико", забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.
???? @LuisSuarez9 ????????— Atlético de Madrid (@Atleti) December 4, 2020
????⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #AtletiRealValladolid pic.twitter.com/XvPV0XQGN7
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