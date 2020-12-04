Луис Суарес вернулся к тренировкам

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес приступил к тренировкам с командой. Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала фотографию с занятия игрока.

Из-за положительного теста на COVID-19 Суарес не смог принять участия в матчах Лиги чемпионов с "Локомотивом" (0:0) и "Баварией" (1:1). Также он пропустил игры в Примере с "Барселоной" (1:0) и "Валенсией" (0:1).

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 9 матчей за "Атлетико", забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.