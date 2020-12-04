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Кадис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании?
Кадис - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" все еще с проблемами движется по сетке Ла Лиги, но постепенно команда Кумана проявляет признаки жизни. Особое удовольствие футболисты каталонцев получают от выступлений в Лиге чемпионов.
Однако там нет таких "автобусов", как у "Кадиса". Матч против новичка Ла Лиги в рамках 12-го тура состоится в субботу, 05.12.2020, в 22:00. Трансляция в Украине - платформа MEGOGO.
В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча >>>. Анонс и прогноз - от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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