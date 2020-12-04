Кадис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании?

"Барселона" все еще с проблемами движется по сетке Ла Лиги, но постепенно команда Кумана проявляет признаки жизни. Особое удовольствие футболисты каталонцев получают от выступлений в Лиге чемпионов.

Однако там нет таких "автобусов", как у "Кадиса". Матч против новичка Ла Лиги в рамках 12-го тура состоится в субботу, 05.12.2020, в 22:00. Трансляция в Украине - платформа MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча >>>. Анонс и прогноз - от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги?