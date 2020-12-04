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Зидан: У Реала непростой период, но я смогу найти решение
Француз не думает сдаваться
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о непростом периоде в жизни его команды. Напомним, что "сливочные" проиграли две последние игры.
"Я никогда не чувствовал себя неприкасаемым, ни как игрок, ни как тренер, ни как человек. В команде уже были непростые периоды, такой происходит и сейчас. Но я думаю, что смогу найти решение.
Сейчас я чувствую поддержку со стороны руководства. Мы не можем радоваться поражениям, но мы знаем, что играем не лучшим образом. Я буду бороться до последнего дня и надеюсь, что игроки будут делать тоже самое", - приводит слова француза Marca.
Отметим, что Зидан может быть уволен уже на
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