Зидан: У Реала непростой период, но я смогу найти решение

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о непростом периоде в жизни его команды. Напомним, что "сливочные" проиграли две последние игры.

"Я никогда не чувствовал себя неприкасаемым, ни как игрок, ни как тренер, ни как человек. В команде уже были непростые периоды, такой происходит и сейчас. Но я думаю, что смогу найти решение.

Сейчас я чувствую поддержку со стороны руководства. Мы не можем радоваться поражениям, но мы знаем, что играем не лучшим образом. Я буду бороться до последнего дня и надеюсь, что игроки будут делать тоже самое", - приводит слова француза Marca.