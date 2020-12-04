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Зидан: У Реала непростой период, но я смогу найти решение

Испания
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Француз не думает сдаваться

Зидан: У Реала непростой период, но я смогу найти решение
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о непростом периоде в жизни его команды. Напомним, что "сливочные" проиграли две последние игры.

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"Я никогда не чувствовал себя неприкасаемым, ни как игрок, ни как тренер, ни как человек. В команде уже были непростые периоды, такой происходит и сейчас. Но я думаю, что смогу найти решение.

Сейчас я чувствую поддержку со стороны руководства. Мы не можем радоваться поражениям, но мы знаем, что играем не лучшим образом. Я буду бороться до последнего дня и надеюсь, что игроки будут делать тоже самое", - приводит слова француза Marca.

Отметим, что Зидан может быть уволен уже на следующей недели.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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