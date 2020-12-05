Примера. 12-й тур. Сельта впервые в сезоне выиграла всухую

У "Сельты" вообще немного побед в чемпионате Испании, но сегодняшняя все равно выделяется среди других. Впервые в сезоне "кельты" взяли три очка, не пропустив в свои ворота. Матч был не для футбольных гурманов. Несмотря на прогнозы на результативный футбол, "Атлетик" и "Сельта" выбрали довольно сдержанную манеру игры.

В первом тайме продолжалась разведка, потом – сдержанные попытки проложить пути к воротам. "Атлетик" вообще играл примитивно – ни одного удара в створ не состоялось не только в первом тайме, а и в течение целого поединка. "Сельта" же сознательно выжидала. И дождалась первого шанса на 61-й минуте, когда с передачи Санти Мины отличился Уго Мальо. Важная роль в этой голевой атаке принадлежит также Денису Суаресу.

А второй гол – просто издевательство над "Атлетиком". Издевательства самих над собой. "Сельта" уже довольно глубоко села в оборону, а "львы" очень спешили отыграться. В одном из эпизодов Унаи Симон пытался так быстро ввести мяч в игру, что неразборчиво бросил его прямо на Брайса Мендеса. Тот сориентировался и быстро отдал передачу в направлении Яго Аспас. Подправлена ​​рикошетом, эта передача все же нашла лидера атак "кельтов". А дальше просто дело техники - это шестой гол Аспаса, всего же у "Сельты" в чемпионате – тринадцать.

Не трагедия для "Атлетико" – лишь подтверждение нестабильности команды. Для "Сельты" же эта победа очень важна в плане борьбы за выживание. Дышится после нее легче.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Сельта" 0:2

Голы: Уго Мальо 61, Яго Аспас 78

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага 46), Алехандро Беренгер, Микель Весга, Икер Муньяин (Хон Моркильо 79), Андер Капа, Унаи Венседор (Унаи Лопес 62), Асьер Вильялибре (Рауль Гарсия 62), Унай Нуньес, Иньяки Уильямс (Ойхан Санчет 79)

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито (Джозеф Айду 71), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас (Франсиско Пейнадо 88), Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес (Мигель Баеса 90+1), Сантьяго Мина

Предупреждения: Унай Нуньес 26, Микель Весга 84 - Жейсон Мурильо 53