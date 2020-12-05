Жоау Феликс признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс признан лучшим игроком Ла Лиги в прошлом месяце.

В ноябре португалец провёл 3 игры в чемпионате, отличившись двумя голами и результативной передачей. Его команда в этих матчах добыла победы над "Кадисом" (4:0), "Барселоной" (1:0) и "Валенсией" (0:1).

Всего на счету Феликса 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах Ла Лиги.

Напомним, в октябре лучшим в лиге был признан плеймейкер "Реал Сосьедада" Микель Ойарсабаль.