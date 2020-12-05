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Жоау Феликс признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре

Испания
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Португалец выдал удачный месяц

Жоау Феликс признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре
Новина українською

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс признан лучшим игроком Ла Лиги в прошлом месяце.

В ноябре португалец провёл 3 игры в чемпионате, отличившись двумя голами и результативной передачей. Его команда в этих матчах добыла победы над "Кадисом" (4:0), "Барселоной" (1:0) и "Валенсией" (0:1).

Всего на счету Феликса 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах Ла Лиги.

Напомним, в октябре лучшим в лиге был признан плеймейкер "Реал Сосьедада" Микель Ойарсабаль.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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