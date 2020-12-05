Отложенный финал Кубка Испании пройдёт со зрителями в апреле

"Реал Сосьедад" и "Атлетик" наконец выявят победителя Кубка Испании.

Напомним, баскские клубы так и не сыграли финал Кубка прошлого сезона, договорившись отложить поединок до того момента, когда болельщики смогут посетить игру.

По информации Marca, долгожданный финал состоится 4 апреля. Эта игра станет первой в Испании после начала пандемии, на которой на трибуны будут допущены фанаты.

Примечательно, что уже через 2 недели после этой встречи состоится финал Кубка Испании уже нынешнего сезона.