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Отложенный финал Кубка Испании пройдёт со зрителями в апреле

Испания
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"Атлетик" и "Реал Сосьедад" поспорят за Копа дель Рей

Отложенный финал Кубка Испании пройдёт со зрителями в апреле
Новина українською

"Реал Сосьедад" и "Атлетик" наконец выявят победителя Кубка Испании.

Напомним, баскские клубы так и не сыграли финал Кубка прошлого сезона, договорившись отложить поединок до того момента, когда болельщики смогут посетить игру.

По информации Marca, долгожданный финал состоится 4 апреля. Эта игра станет первой в Испании после начала пандемии, на которой на трибуны будут допущены фанаты.

Примечательно, что уже через 2 недели после этой встречи состоится финал Кубка Испании уже нынешнего сезона.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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