Испания
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Отложенный финал Кубка Испании пройдёт со зрителями в апреле
"Атлетик" и "Реал Сосьедад" поспорят за Копа дель Рей
"Реал Сосьедад" и "Атлетик" наконец выявят победителя Кубка Испании.
Напомним, баскские клубы так и не сыграли финал Кубка прошлого сезона, договорившись отложить поединок до того момента, когда болельщики смогут посетить игру.
По информации Marca, долгожданный финал состоится 4 апреля. Эта игра станет первой в Испании после начала пандемии, на которой на трибуны будут допущены фанаты.
Примечательно, что уже через 2 недели после этой встречи состоится финал Кубка Испании уже нынешнего сезона.
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