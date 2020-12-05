Герой футбольного дня. Яго Аспас

В Испании такое бывает... В прошлом году "Сельта" финишировала на семнадцатом месте Ла Лиги, лишь на одно очко опередив зону вылета. А Яго Аспас, форвард галисийцев, был среди лучших бомбардиров лиги – рядом с Раулем Гарсией, Луисом Суаресом, Херардом Морено, Альваро Мората и Лукасом Окампосом.

"Кельты" и сейчас переживают не лучшие времена. "Сельта" добыла лишь три победы в тринадцати матчах, имеют вторую худшую защиту лиги после "Бетиса". Но имеют и козырь – с Яго Яспасом в составе эта команда никогда не перестанет быть конкурентоспособной и боевой.

В текущем чемпионате на данный момент "Сельта" опережает зону вылета лишь на три очка, а Аспас снова среди лучших бомбардиров турнира. Вчера он забил свой шестой гол в чемпионате и помог "Сельте" впервые за почти полгода связать воедино две подряд победы и впервые за почти полгода победить на выезде. А еще "Сельта" впервые в текущем чемпионате победила, не пропустив голов в свои ворота.

Во многих планах победа в Бильбао стала знаковой для "Сельты". Ранее с 54-х поездок в Бильбао только три завершились успешно для этой команды. О полном выздоровлении от кризиса говорить еще рано, но первые шаги новым тренером Кудетом уже сделано.

А Яго Аспас это тот, кто ведет "Сельту" за собой. В любом состоянии, в любых условиях и на любых полях.