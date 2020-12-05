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Нидерландец де Рон может бесплатно присоединиться к Барселоне
Куман продолжает подтягивать "своих"
Полузащитник итальянской "Аталанты" Мартен де Рон может летом перейти в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Перед "блаугранас" стоит задача сократить расходы на заработную плату. Также трансферная политика ориентирована на футболистов, которые смогут присоединиться к клубу бесплатно. С нидерландцем предварительное соглашение можно будет подписать уже в январе.
Контракт де Рона "Аталанта" рассчитан до июня следующего года. За клуб игрок провел 182 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 23 млн евро.
Также в списке желаний Рональда Кумана tcnm Джорджинью Вейналдум, Мемфис Депай и Эрик Гарсия. Контракты всех футболистов с их клубами рассчитаны до июня 2021 года. Так же, как и с де Роном, "Барселона" сможет заключить предварительные договора с ними за полгода до истечения срока контрактных соглашений с командами.
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