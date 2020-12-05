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Зидан хочет перехватить Собослаи у Лейпцига и уже связывался с игроком

Испания
(1 голосов)

Венгерский талант может неожиданно оказаться в Мадриде

Зидан хочет перехватить Собослаи у Лейпцига и уже связывался с игроком
Новина українською

"Реал" вступил в борьбу за полузащитника "Зальцбурга" Доминика Собослаи.

По информации Bild, наставник "сливочных" Зинедин Зидан уже связывался с 20-летним венгром по телефону и обсуждал потенциальный переезд на "Сантьяго Бернабеу".

Трудолюбивого хавбека давно ведёт "Лейпциг", так что внезапный интерес "Реала" удивил всех, включая самого игрока.

Несмотря на звонок Зидана, окружение Собослаи настаивает на переезде в "Лейпциг", где куда больше доверяются молодым футболистам.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Доминик Собослаи
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 16:15
Хай краще перехопить у кротів СуперВітю.
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amg333 (Kyiv )
05.12.2020 в 16:59
Это тот ,что претендовал на Голден дерево??
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.12.2020 в 17:04
Його так Пєнісов коронував, як більш талановитого ніж Шева та Блохін)))
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