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Зидан хочет перехватить Собослаи у Лейпцига и уже связывался с игроком
Венгерский талант может неожиданно оказаться в Мадриде
"Реал" вступил в борьбу за полузащитника "Зальцбурга" Доминика Собослаи.
По информации Bild, наставник "сливочных" Зинедин Зидан уже связывался с 20-летним венгром по телефону и обсуждал потенциальный переезд на "Сантьяго Бернабеу".
Трудолюбивого хавбека давно ведёт "Лейпциг", так что внезапный интерес "Реала" удивил всех, включая самого игрока.
Несмотря на звонок Зидана, окружение Собослаи настаивает на переезде в "Лейпциг", где куда больше доверяются молодым футболистам.
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Комментарии (3)
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