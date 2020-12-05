Зидан хочет перехватить Собослаи у Лейпцига и уже связывался с игроком

"Реал" вступил в борьбу за полузащитника "Зальцбурга" Доминика Собослаи.

По информации Bild, наставник "сливочных" Зинедин Зидан уже связывался с 20-летним венгром по телефону и обсуждал потенциальный переезд на "Сантьяго Бернабеу".

Трудолюбивого хавбека давно ведёт "Лейпциг", так что внезапный интерес "Реала" удивил всех, включая самого игрока.

Несмотря на звонок Зидана, окружение Собослаи настаивает на переезде в "Лейпциг", где куда больше доверяются молодым футболистам.