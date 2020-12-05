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Примера. 12-й тур. Леванте наказал Хетафе за грубую игру
Центральные матчи тура - в отдельном материале
Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Хетафе" 3:0
Голы: Рохер Марти 5, Дани Гомес 17, Хорхе Де Фрутос 57
"Леванте": Айтор Фернандес, Рубен Везу, Серхио Постиго, Рубен Рочина, Никола Вукчевич (Микаэль Мальса 60), Хорхе Де Фрутос (Эдгар Севикян 83), Карлос Клерк, Дани Гомес (Хосе Моралес 60), Гонсало Мелеро, Коке (Хорхе Мирамон 76), Рохер Марти (Серхио Леон 76)
"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Чема, Хайме Мата (Хавьер Этчейта 23), Родригес Анхель (Хон Патрик 84), Аллан-Ромео Ньом (Неманья Максимович 66), Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера (Виктор Карпинтеро 66), Мауро Арамбарри, Хуан Эрнандес (Энес Унал 66)
Предупреждения: Дани Гомес 50, Рохер Марти 52 - Родригес Анхель 11, Даконам Дьене 11, Хайме Мата 23, Мауро Арамбарри 45+2, Аллан-Ромео Ньом 49, Даконам Дьене 77, Марк Кукурелла Сасета 88
Удаления: Чема 7, Даконам Дьене 77
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