Кадис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" все еще с проблемами движется по сетке Ла Лиги, но постепенно команда Кумана проявляет признаки жизни. Особое удовольствие футболисты каталонцев получают от выступлений в Лиге чемпионов.

Однако там нет таких "автобусов", как у "Кадиса". Матч против новичка Ла Лиги в рамках 12-го тура состоится в субботу, 05.12.2020, в 22:00. Трансляция в Украине - платформа MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча >>>. Анонс и прогноз - от Игоря Семйона >>>.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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