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Кадис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Кадис - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кадис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" все еще с проблемами движется по сетке Ла Лиги, но постепенно команда Кумана проявляет признаки жизни. Особое удовольствие футболисты каталонцев получают от выступлений в Лиге чемпионов.

Однако там нет таких "автобусов", как у "Кадиса". Матч против новичка Ла Лиги в рамках 12-го тура состоится в субботу, 05.12.2020, в 22:00. Трансляция в Украине - платформа MEGOGO.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча >>>. Анонс и прогноз - от Игоря Семйона >>>.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Кадис
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