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Примера. 12-й тур. Кадис - Барселона 2:1. Потряслись в автобусе
Кадис победил дома впервые за пять месяцев
Кадис. "Рамон де Карранза"
"Кадис" - "Барселона" 2:1
Голы: Альваро Хименес 8, Альваро Негредо 63 - Педро Алькала 57 (авт.)
"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Аугусто Фернандес 80), Фали Хименес, Маркос Лопес (Педро Алькала 31), Альберто Переа (Бобби Адеканье 80), Янн Бодиже, Алекс Фернандес, Исаак Каркелен, Альваро Хименес (Альваро Негредо 62), Альфонсо Эспино, Хайро Искьердо (Иван Алехо 81)
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Тринкао 77), Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 78), Клеман Лангле, Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле 46), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия (Педри 46)
Предупреждения: Клеман Лангле 61, Хорди Альба 86
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