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Примера. 12-й тур. Кадис - Барселона 2:1. Потряслись в автобусе

Испания
(1 голосов)

Кадис победил дома впервые за пять месяцев

Примера. 12-й тур. Кадис - Барселона 2:1. Потряслись в автобусе
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кадис. "Рамон де Карранза"
"Кадис" - "Барселона" 2:1
Голы: Альваро Хименес 8, Альваро Негредо 63 - Педро Алькала 57 (авт.)

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Аугусто Фернандес 80), Фали Хименес, Маркос Лопес (Педро Алькала 31), Альберто Переа (Бобби Адеканье 80), Янн Бодиже, Алекс Фернандес, Исаак Каркелен, Альваро Хименес (Альваро Негредо 62), Альфонсо Эспино, Хайро Искьердо (Иван Алехо 81)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Тринкао 77), Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 78), Клеман Лангле, Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле 46), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия (Педри 46)

Предупреждения: Клеман Лангле 61, Хорди Альба 86

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Кадис
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Комментарии (15)
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amg333 (Kyiv )
06.12.2020 в 00:07
Реал и Кадис испортил путасранцам все выходные..ахаха...гиганты мысли в шоке,бояра льётся рекой))))
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Spokoyno (Киев)
06.12.2020 в 00:05
ЖАХ продовжився... У Барселони проблема з боротьбою за результат, а просто майстерності вже не вистачає. А коли фарт та суддівство!!! на іншому боці то "приїхали"! Гравець господарів ЛІКТЕМ, що РУХАВСЯ на зустріч м'ячу перериває його політ... і ЩО?!? Лангле пішов виправляти свій "привіз" і його відверто завалили РУКАМИ! Проте арбітр знов ігнорує порушення у карному Кадіса! Ну не люблять "бунтівників"
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hardcorepwnz (Украина)
06.12.2020 в 00:07
У тебя вообще бывают комментарии без судейства? Каждый раз только судьи виноваты. Вам же предводитель монреальский уже сказал, что с судьями вопрос решен, теперь честно судят.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
06.12.2020 в 00:05
Реал, говорят, несправедливо победил. Счет на табло, говорят. А я так смотрю, Кадис три гола за матч забил.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
06.12.2020 в 00:07
читай выше киевского аленя. Кадис тоже не справедливо победил:))
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 00:02
29 лет назад Кадис только побеждал Барсу. мда уж... что здесь еще говорить..
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oda1979 (Запорожье)
06.12.2020 в 00:05
щас алени придут и поведают. Алкаш пока только старый из их рядов на ветке отметился
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.12.2020 в 00:01
Перес, прекращай, ну в самом деле.
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+1
-1
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Loader (Днепр)
06.12.2020 в 00:03
Ну не тебе здесь пизд..ь. Ну вот серьезно. Не уподобляйся окружающему быдлу.
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0
0
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Loader (Днепр)
06.12.2020 в 00:06
Добавлю, что история с двумя мертвыми лидерами длится с весны. Просто один труп дотащили к чемпионству, а второй живет в своем мире. Еще раз добавлю: у Барсы заметны изменения, а вот Зидановский клуб - в попе без будущего.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
05.12.2020 в 23:59
Алени, ау. Какая из рук Переса сегодня помешала выиграть банкротам:)??? Куман, да засунь уже пешехода в утиль и дай играть молодым с дядькой Гризманом с капитанской повязкой
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+2
-1
Мольфар (Закарпаття)
05.12.2020 в 23:58
Г А Н Ь Б И Щ Е
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+2
0
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Loader (Днепр)
06.12.2020 в 00:01
Не преувеличивай. Проблема живет с начала года и никуда еще не делась. Хорошие всплески сменяются полным пизд..м. Команда в перестройке.
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
06.12.2020 в 00:03
Проблеме уже не первый год, если говорить честно. И не при Кумане она проявилась.
+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.12.2020 в 23:57
Який хороший вечіртак, мес пес?
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+2
-1


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