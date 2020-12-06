Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал свою команду после выездного поражения от "Кадиса" (2:1) в 12-м туре Ла Лиги.

"Поражение сложно объяснить. Мы приехали сюда после серии из нескольких хороших матчей, но сегодня не играли должным образом. Первый тайм в нашем исполнении был плохим. После перерыва мы стали лучше, но проиграли невероятным образом, совершая глупые ошибки по причине лишней расслабленности. Отношение футболистов к игре сегодня было не на должном уровне, и я говорю не только о защитниках.

Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Мы вынуждены мириться с такой ситуацией. Отставание в 12 очков от такой сильной команды как Атлетико – это очень много", – цитирует наставника Marca.