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Куман – о поражении от Кадиса: Наш настрой на игру не был на должном уровне
"Блаугранас" сенсационно проиграли аутсайдеру чемпионата
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал свою команду после выездного поражения от "Кадиса" (2:1) в 12-м туре Ла Лиги.
"Поражение сложно объяснить. Мы приехали сюда после серии из нескольких хороших матчей, но сегодня не играли должным образом. Первый тайм в нашем исполнении был плохим. После перерыва мы стали лучше, но проиграли невероятным образом, совершая глупые ошибки по причине лишней расслабленности. Отношение футболистов к игре сегодня было не на должном уровне, и я говорю не только о защитниках.
Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Мы вынуждены мириться с такой ситуацией. Отставание в 12 очков от такой сильной команды как Атлетико – это очень много", – цитирует наставника Marca.
После 10-ти туров "Барселона" имеет в своем активе 14 очков, расположившись на 7-й позиции в таблице.
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