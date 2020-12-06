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Куман – о поражении от Кадиса: Наш настрой на игру не был на должном уровне

Испания
(1 голосов)

"Блаугранас" сенсационно проиграли аутсайдеру чемпионата

Куман – о поражении от Кадиса: Наш настрой на игру не был на должном уровне
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман раскритиковал свою команду после выездного поражения от "Кадиса" (2:1) в 12-м туре Ла Лиги.

"Поражение сложно объяснить. Мы приехали сюда после серии из нескольких хороших матчей, но сегодня не играли должным образом. Первый тайм в нашем исполнении был плохим. После перерыва мы стали лучше, но проиграли невероятным образом, совершая глупые ошибки по причине лишней расслабленности. Отношение футболистов к игре сегодня было не на должном уровне, и я говорю не только о защитниках.

Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Мы вынуждены мириться с такой ситуацией. Отставание в 12 очков от такой сильной команды как Атлетико – это очень много", – цитирует наставника Marca.

После 10-ти туров "Барселона" имеет в своем активе 14 очков, расположившись на 7-й позиции в таблице.

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В статье: Рональд Куман Барселона Кадис
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
06.12.2020 в 10:27
По-перше, "відношення" - це 2 до 1, а якщо до гри, то це "ставлення". По-друге (зараз "любителі сов" налетять), "...і в цієї Барси Динамо не змогло взяти жодного очка?"
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