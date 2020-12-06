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Месси не забивал в выездных матчах Ла Лиги с середины июля

Испания
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Лео гораздо лучше чувствует себя на "Камп Ноу"

Месси не забивал в выездных матчах Ла Лиги с середины июля
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В субботу "Барселона" потерпела шокирующее поражение от "Кадиса" (2:1), а капитан команды Лионель Месси в очередной раз не сумел отличиться за пределами "Камп Ноу".

Аргентинец забил всего 3 гола в выездных матчах Ла Лиги в этом календарном году, и все они были забиты еще в прошлом сезоне. Серия без голов на выезде длится с 18 июля.

Всего на счету Месси 7 голов и 4 результативные передачи в 13 матчах сезона.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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