Месси не забивал в выездных матчах Ла Лиги с середины июля

В субботу "Барселона" потерпела шокирующее поражение от "Кадиса" (2:1), а капитан команды Лионель Месси в очередной раз не сумел отличиться за пределами "Камп Ноу".

Аргентинец забил всего 3 гола в выездных матчах Ла Лиги в этом календарном году, и все они были забиты еще в прошлом сезоне. Серия без голов на выезде длится с 18 июля.

Всего на счету Месси 7 голов и 4 результативные передачи в 13 матчах сезона.