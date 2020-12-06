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Дембеле вновь угодил в лазарет. За время выступлений в Барсе Усман пропустил полтора года
Француза продолжают преследовать травмы
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле получил травму во вчерашнем матче против Ла Лиги против "Кадиса" (1:2).
Француз повредил заднюю поверхность бедра правой ноги, сообщает пресс-служба "блаугранас". Ожидается, что Усман пропустит 2-3 недели.
Отметим, что за время выступлений в "Барселоне" это уже девятая травма игрока. По данным Transfermarkt, за это время он суммарно пропусти 512 дней.
В этом сезоне 23-летний Дембеле провёл 12 матчей за "Барсу" во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 ассиста.
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Комментарии (1)
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Мольфар (Закарпаття)
06.12.2020 в 15:39
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akhromushkin
06.12.2020 в 15:17
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