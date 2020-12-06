Дембеле вновь угодил в лазарет. За время выступлений в Барсе Усман пропустил полтора года

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле получил травму во вчерашнем матче против Ла Лиги против "Кадиса" (1:2).

Француз повредил заднюю поверхность бедра правой ноги, сообщает пресс-служба "блаугранас". Ожидается, что Усман пропустит 2-3 недели.

Отметим, что за время выступлений в "Барселоне" это уже девятая травма игрока. По данным Transfermarkt, за это время он суммарно пропусти 512 дней.

В этом сезоне 23-летний Дембеле провёл 12 матчей за "Барсу" во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 ассиста.