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Дембеле вновь угодил в лазарет. За время выступлений в Барсе Усман пропустил полтора года

Испания
(1 голосов)

Француза продолжают преследовать травмы

Дембеле вновь угодил в лазарет. За время выступлений в Барсе Усман пропустил полтора года
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Вингер "Барселоны" Усман Дембеле получил травму во вчерашнем матче против Ла Лиги против "Кадиса" (1:2).

Француз повредил заднюю поверхность бедра правой ноги, сообщает пресс-служба "блаугранас". Ожидается, что Усман пропустит 2-3 недели.

Отметим, что за время выступлений в "Барселоне" это уже девятая травма игрока. По данным Transfermarkt, за это время он суммарно пропусти 512 дней.

В этом сезоне 23-летний Дембеле провёл 12 матчей за "Барсу" во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 ассиста.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Мольфар (Закарпаття)
06.12.2020 в 15:39
Так давайте же подпишем с ним новый контракт!
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akhromushkin
06.12.2020 в 15:17
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