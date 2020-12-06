Барселона выдала худший старт сезона за 33 года

Из Монреальского ЛТП слышен вопль: "Эта информация не соответствует действительности! Какой позор! Редакция уа-футбол глупые Барсофобы! Тогда была двухочковая система начисления очков, поэтому у Великой Барселоны тогда было не 13 очков, а меньше, поэтому нельзя сравнивать тот старт с этим, где Барселона демонстрирует выдающуюся игру, но подлый банкрот Перес совместно с купленными им судьями и ВАРом использует все свои ресурсы, чтобы навредить великой Барсе!!!