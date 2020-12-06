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Барселона выдала худший старт сезона за 33 года

Испания
(1 голосов)

Каталонцы тяжело входят в новую кампанию

Барселона выдала худший старт сезона за 33 года
Новина українською

"Барселона" выдала худший старт в чемпионате Испании за 33 года.

После вчерашнего поражения от "Кадиса" (1:2) на счету каталонцев всего 14 очков в 10 первых турах. Хуже "Барса" не стартовала с сезона 1987/88, когда Лео Месси едва появился на свет, а "блаугранас" имели на своем счету 13 набранных пунктов после тех же 10 туров.

Отметим, что отставание "Барселоны" от лидирующего "Атлетико" составляет катастрофические 12 пунктов.

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В статье: Барселона
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Комментарии (4)
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Мольфар (Закарпаття)
06.12.2020 в 16:19
Куман бьёт рекорды! Молодца! Ван Гал в подмётки не годится! Так держать! Нам есть куда стремиться! Сезон в топку! Наш паровоз вперёд летит, в Сегунде остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас... кхм-кхм.. косячок.
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+1
-1
Dr. House (Подолье)
06.12.2020 в 16:18
Из Монреальского ЛТП слышен вопль: "Эта информация не соответствует действительности! Какой позор! Редакция уа-футбол глупые Барсофобы! Тогда была двухочковая система начисления очков, поэтому у Великой Барселоны тогда было не 13 очков, а меньше, поэтому нельзя сравнивать тот старт с этим, где Барселона демонстрирует выдающуюся игру, но подлый банкрот Перес совместно с купленными им судьями и ВАРом использует все свои ресурсы, чтобы навредить великой Барсе!!!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2020 в 16:17
И конечно же, Месси не виноват. Это все перестройка. Это ожидалось. Надо было его отпускать с Альбой и Бускетсом на пару и катать молодняком. И результат был бы повыше
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+2
0
Algrab (Костопiль)
06.12.2020 в 16:02
Браво!
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+2
0


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