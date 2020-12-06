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Барселона выдала худший старт сезона за 33 года
Каталонцы тяжело входят в новую кампанию
"Барселона" выдала худший старт в чемпионате Испании за 33 года.
После вчерашнего поражения от "Кадиса" (1:2) на счету каталонцев всего 14 очков в 10 первых турах. Хуже "Барса" не стартовала с сезона 1987/88, когда Лео Месси едва появился на свет, а "блаугранас" имели на своем счету 13 набранных пунктов после тех же 10 туров.
Отметим, что отставание "Барселоны" от лидирующего "Атлетико" составляет катастрофические 12 пунктов.
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Комментарии (4)
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Мольфар (Закарпаття)
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Dr. House (Подолье)
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