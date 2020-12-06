Примера. 12-й тур. Уэска была в шаге от первой в сезоне победы

"Уэска" в этом сезоне еще не побеждала. И ни в одном из предыдущих одиннадцати матчей не забивала более двух голов. Сегодня потолок результативности удалось пробить, но не удалось избавиться от гнетущего нуля в графе "победы".

Хотя запредельно близко "Уэска" была к успеху. Благодаря голу Микеля Рико гости вели 1:0, пропустили перед перерывом, но в начале второго тайма вновь вышли вперед. Когда же на 82-й минуте Окадзаки удвоил преимущество "Уэски" шикарным голом почти с центра поля (ошибка Руи Силвы, далеко вышедшего из ворот), у "Гранады" осталось крайне мало шансов на приемлемый итоговый результат.

В Ла Лиге "нисриды" проиграли три последних матча, а не выигрывали в четырех крайних турах. Однако такая серия не сломала характера команды Диего Мартинеса. Благодаря этому характеру команда в течение двух минут, - с 88-й по 90-ю, - отыгралась и заставила замолчать всех тех, кто похоронил ее после третьего пропущенного.

Ничья продолжает безвыигрышную серию "Гранады" до пяти матчей, но ведь эта ничья – словно победа.

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Уэска" 3:3

Голы: Луис Хавьер Суарес 43, Хорхе Молина 88, Герман Санчес 90 - Микель Рико 21, Борха Гарсия 49, Синдзи Окадзаки 82

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье (Кини 78), Максим Гоналон, Луис Милья (Роберт Кенеди 68), Герман Санчес, Луис Хавьер Суарес, Ян Брис Этеки (Янгел Эррера 46), Дарвин Мачис, Карлос Нева (Хорхе Молина 78), Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас (Роберто Солдадо 46)

"Уэска": Альваро Фернандес, Пабло Маффео, Педро Москера, Сандро Рамирес (Хави Онтиверос 70), Давид Феррейро (Хуан Карлос 86), Рафаэль Мир (Синдзи Окадзаки 64), Хавьер Галан, Хорхе Пулидо, Микель Рико (Идрисса Думбия 64), Димитриос Сиовас, Борха Гарсия (Дани Эскриче 86)

Предупреждения: Димитри Фулкье 31, Герман Санчес 56