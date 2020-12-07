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Помощник Сетьена: Кошмары из-за Баварии не снятся – все тянется из прошлого Барсы, а произошло при нас

Испания
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Помощник Сетьена: Кошмары из-за Баварии не снятся – все тянется из прошлого Барсы, а произошло при нас
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Эдер Сарабия, бывший ассистент Кике Сетьена в "Барселоне", высказался о своей работе в каталонском клубе. Цитирует Эдера Marca.

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"Во многих матчах нам не хватало стабильности, плюс мы столкнулись с мадридским "Реалом", который пребывал в отличных кондициях. После ответного поединка с "Наполи" мы встретились с "Баварией".

"Мне не снятся кошмары из-за этого. Многое было не в нашей власти. Немцы были лучше, однако "Барселона" имела свои моменты. Жаль, что все это просто произошло при нас. Все тянется из прошлого клуба".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Кике Сетьен Эдер Сарабия
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Источник:
Marca

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