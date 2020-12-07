Помощник Сетьена: Кошмары из-за Баварии не снятся – все тянется из прошлого Барсы, а произошло при нас

Эдер Сарабия, бывший ассистент Кике Сетьена в "Барселоне", высказался о своей работе в каталонском клубе. Цитирует Эдера Marca.

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"Во многих матчах нам не хватало стабильности, плюс мы столкнулись с мадридским "Реалом", который пребывал в отличных кондициях. После ответного поединка с "Наполи" мы встретились с "Баварией".