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Наставник Кадиса прокомментировал сенсационную победу над Барселоной

Испания
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Новичок Ла Лиги стал грозой грандов

Наставник Кадиса прокомментировал сенсационную победу над Барселоной
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Наставник "Кадиса" Альваро Сервера дал свой комментарий после победы его клуба над "Барселоной".

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"Нам повезло, что в старте не было Дембеле, Куман решил не выпускать чистых вингеров. Был Коутиньо, но мне кажется, что Усман более сильный игрок. Дембеле позволяет команде играть широко.

Также я был удивлен, когда Куман снял с игры Деста. Он быстрый игрок, и после выхода Тринкао мы поняли, что игра еще больше сместится в центр", - приводит слова Сервера Сadena Ser.

Отметим, что до этого "Кадис" сумел также обыграть мадридский "Реал".

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В статье: Барселона Кадис Альваро Сервера
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