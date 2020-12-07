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Наставник Кадиса прокомментировал сенсационную победу над Барселоной
Новичок Ла Лиги стал грозой грандов
Наставник "Кадиса" Альваро Сервера дал свой комментарий после победы его клуба над "Барселоной".
"Нам повезло, что в старте не было Дембеле, Куман решил не выпускать чистых вингеров. Был Коутиньо, но мне кажется, что Усман более сильный игрок. Дембеле позволяет команде играть широко.
Также я был удивлен, когда Куман снял с игры Деста. Он быстрый игрок, и после выхода Тринкао мы поняли, что игра еще больше сместится в центр", - приводит слова Сервера Сadena Ser.
Отметим, что до этого "Кадис" сумел также обыграть мадридский "Реал".
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