Пьянич выразил недовольство своим игровым временем в Барселоне

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич в интервью Gazzetta dello Sport не скрывал своего разочарования статусом запасного.

"Естественно, я недоволен. По ходу карьеры мне никогда не нравилось сидеть, и сейчас ничего не изменилось. Я способен на большее. То, что происходит - это очень деликатная ситуация и она мне не подходит". "Честно говоря, я не знаю даже причины, по которой она возникла. Очевидно же, что я хочу играть больше. Я знаю, что могу многое дать команде, и всякий раз, когда тренер меня ставил, я был хорош".

При этом Пьянич также добавил, что "на 100% доволен городом, клубом и своими партнерами в "Барселоне".

Напомним, 30-летний босниец перебрался в Каталонию из "Ювентуса" прошлым летом в обмен на Артура. В текущем сезоне он сыграл лишь 551 минуту в 11 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.