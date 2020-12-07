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Пьянич выразил недовольство своим игровым временем в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Его можно понять

Пьянич выразил недовольство своим игровым временем в Барселоне
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич в интервью Gazzetta dello Sport не скрывал своего разочарования статусом запасного.

"Естественно, я недоволен. По ходу карьеры мне никогда не нравилось сидеть, и сейчас ничего не изменилось. Я способен на большее. То, что происходит - это очень деликатная ситуация и она мне не подходит".

"Честно говоря, я не знаю даже причины, по которой она возникла. Очевидно же, что я хочу играть больше. Я знаю, что могу многое дать команде, и всякий раз, когда тренер меня ставил, я был хорош".

При этом Пьянич также добавил, что "на 100% доволен городом, клубом и своими партнерами в "Барселоне".

Напомним, 30-летний босниец перебрался в Каталонию из "Ювентуса" прошлым летом в обмен на Артура. В текущем сезоне он сыграл лишь 551 минуту в 11 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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Комментарии (15)
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MES QUE UN CLUB
07.12.2020 в 21:58
Мне, как и Пьяничу, тоже город нравится на все 100%, а Пьянич и ко ну никак не устраивает. Лучше бы он и ко об этом больше беспокоились, чтобы у Aлекса не пропало желание иногда присутствовать на Камп Ноу и мы, братья барселонцы, регулярно и радовались.
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+1
0
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Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 22:14
А ти я бачу по коменту і зараз трохи "радієш"? Перевод: А ТЫ Я СМОТРЮ ПО КОММЕНТУ И СЕЙЧАС НЕМНОГО "РАДУЕШЬСЯ"? (специально для русскоговорящего гостя из такой далёкой для нас Америки)
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
07.12.2020 в 22:29
Да какая она далёкая? Посмотри на карту, расстояние несколько сантиметров Сел в самолёт, посмотрел какое-нибудь шоу/фильм, подремал и уже здесь. Я пробовал и не раз. Всё просто
+1
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 22:38
Ну да.. Как говорят наши аиды: это не далеко, это дорого..
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 21:37
Черговий вдалий трансфер Барси...
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0
0
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MES QUE UN CLUB
07.12.2020 в 22:00
Больше, как последняя отрыжка Бартомеу.
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+1
0
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Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 22:22
Тсс.. Это Доктор. Ну тот самый, шо я тебе говорил.. Ну тот, шо с Алграбом...))
0
-1
Dr. House (Подолье)
07.12.2020 в 22:42
Хулио, иди на хулио
0
0
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Spokoyno (Киев)
07.12.2020 в 21:19
Дійсно це не може подобатись... Утім тут питання не однозначне. З одного боку Бускетс не демонструє КЛАСНУ гру і йому необхідно награвати підміну, але виходячи на полі П'янич гру НЕ підсилює!
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0
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Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 21:39
Да Пьянич это очередной пердл селекции Барселоны. Он просто никакой.. Второй сорт.. Шлак короче.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
07.12.2020 в 21:59
Так сказать, омоложение состава. У меня весь организм возмущался, когда его подписывали. (
+1
0
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Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 21:02
Надо было с Месси мате пить, когда тот предлагал...
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0
0
vmvmvm
07.12.2020 в 20:56
Давай в Шахтер
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0
0
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MES QUE UN CLUB
07.12.2020 в 22:02
Мариуполь
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0
0
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Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 22:28
Та неее.. Балканский шлак в Динамо больше любят...
0
-1


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