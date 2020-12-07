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Уже отправляли скаутов. Барселона серьезно интересуется 21-летним форвардом Бенфики

Испания
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Уругваец сейчас на радарах у многих

Уже отправляли скаутов. Барселона серьезно интересуется 21-летним форвардом Бенфики
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" проявляет серьезный интерес к Давиду Нуньесу. Об этом передает sport.es.

Рональд Куман давно понял, что клубу нужно покупать нового форварда, и 21-летний уругваец - первый претендент. Вчера скауты каталонского клуба просматривали его игру в матче против "Пасуша".

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В текущем сезоне Нуньес сыграл 13 матчей, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона Дарвин Нуньес
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