Уже отправляли скаутов. Барселона серьезно интересуется 21-летним форвардом Бенфики

Каталонская "Барселона" проявляет серьезный интерес к Давиду Нуньесу. Об этом передает sport.es.

Рональд Куман давно понял, что клубу нужно покупать нового форварда, и 21-летний уругваец - первый претендент. Вчера скауты каталонского клуба просматривали его игру в матче против "Пасуша".

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В текущем сезоне Нуньес сыграл 13 матчей, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.