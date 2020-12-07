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Примера. 12-й тур. Валенсии Эйбар не под силу

Испания
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Окончание тура

Примера. 12-й тур. Валенсии Эйбар не под силу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа над "Реалом" 4:1 так и остается для "Валенсии" единственной за семь последних туров. С командой далеко не все в порядке, поэтому мадридскую вспышку можно считать случайностью. "Эйбар", который не пропускал в двух крайних турах, спокойно отзащищался сегодня и еще и претендовал на победу. Девятнадцать ударов по воротам, из которых три в створ и один в каркас - можно говорить, что "Валенсия" "отскочила ".

В турнирной таблице "оружейники" на одно очко опережают "Валенсию". Пока обе команды довольно безопасно чувствуют себя относительно зоны вылета.

Примера. 12-й тур. Валенсии Эйбар не под силу - изображение 1

Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Валенсия" 0:0

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Серхио Альварес (Ресио 88), Такаси Инуи (Алехандро Посо 70), Эду Экспозито, Йосинори Муто (Серхи Энрич 82), Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Робер Корреа, Брайан Хиль

"Валенсия": Хауме Доменек, Ману Вальехо (Кевин Гамейро 70), Эльяким Мангала, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Давид Хасон 70), Антонио Латорре (Тьерри Корреа 84), Карлос Солер

Предупреждения: Эстебан Бургос 42, Анайц Арбилья 44, Серхио Альварес 69 - Урош Рачич 57, Максимилиано Гомес 90+3

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В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Эйбар
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