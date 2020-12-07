Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. 12-й тур. Валенсии Эйбар не под силу
Окончание тура
Победа над "Реалом" 4:1 так и остается для "Валенсии" единственной за семь последних туров. С командой далеко не все в порядке, поэтому мадридскую вспышку можно считать случайностью. "Эйбар", который не пропускал в двух крайних турах, спокойно отзащищался сегодня и еще и претендовал на победу. Девятнадцать ударов по воротам, из которых три в створ и один в каркас - можно говорить, что "Валенсия" "отскочила ".
В турнирной таблице "оружейники" на одно очко опережают "Валенсию". Пока обе команды довольно безопасно чувствуют себя относительно зоны вылета.
Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Валенсия" 0:0
"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Серхио Альварес (Ресио 88), Такаси Инуи (Алехандро Посо 70), Эду Экспозито, Йосинори Муто (Серхи Энрич 82), Энрике Гарсия, Анайц Арбилья, Робер Корреа, Брайан Хиль
"Валенсия": Хауме Доменек, Ману Вальехо (Кевин Гамейро 70), Эльяким Мангала, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш, Даниэль Васс, Урош Рачич, Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Давид Хасон 70), Антонио Латорре (Тьерри Корреа 84), Карлос Солер
Предупреждения: Эстебан Бургос 42, Анайц Арбилья 44, Серхио Альварес 69 - Урош Рачич 57, Максимилиано Гомес 90+3
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников. Где смотреть онлайн жеребьёвку отбора на ЧМ-2022
- Его команда уже месяц не проигрывает. Объявлен лучший тренер 12 тура УПЛ
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- С небес на землю. Кадис - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Новости по теме
- 22:28 Украинские Месть французам за 1:7? Справиться бы с финнами. Мнение редакции относительно жеребьевки отбора ЧМ-2022
- 23:46 Зарубежные Серия А. Гадкий утёнок лиги вырос в драму
- 23:52 Зарубежные Примера. 12-й тур. Уэска была в шаге от первой в сезоне победы, Бетис празднует успех, Сосьедад теряет очки