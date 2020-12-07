Примера. 12-й тур. Валенсии Эйбар не под силу

Победа над "Реалом" 4:1 так и остается для "Валенсии" единственной за семь последних туров. С командой далеко не все в порядке, поэтому мадридскую вспышку можно считать случайностью. "Эйбар", который не пропускал в двух крайних турах, спокойно отзащищался сегодня и еще и претендовал на победу. Девятнадцать ударов по воротам, из которых три в створ и один в каркас - можно говорить, что "Валенсия" "отскочила ".

В турнирной таблице "оружейники" на одно очко опережают "Валенсию". Пока обе команды довольно безопасно чувствуют себя относительно зоны вылета.