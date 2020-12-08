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Перес уже ждет? Лидер Ренна твердо намерен покинуть команду и переехать в Мадрид

Испания
(1 голосов)

Каземиро, подвинься

Перес уже ждет? Лидер Ренна твердо намерен покинуть команду и переехать в Мадрид
Новина українською

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга покинет команду в ближайшее время – об этом сообщает Eurosport со ссылкой на AS.

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По информации источника, 18-летний футболист намерен сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере. "Ренн" готов продать Эдуардо, чтобы заработать на его переходе – потенциальный трансфер оценивается в 50-80 миллионов евро.

Цель Камавинги – мадридский "Реал", Флорентино Перес также заинтересован в услугах француза. Напомним, Эдуардо – воспитанник "Ренна", в текущем сезоне он провел 11 матчей за свою команду в Лиге 1.

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Эдуарду Камавинга
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
08.12.2020 в 13:50
Очередная утка.
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