Перес уже ждет? Лидер Ренна твердо намерен покинуть команду и переехать в Мадрид

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга покинет команду в ближайшее время – об этом сообщает Eurosport со ссылкой на AS.

По информации источника, 18-летний футболист намерен сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере. "Ренн" готов продать Эдуардо, чтобы заработать на его переходе – потенциальный трансфер оценивается в 50-80 миллионов евро.

Цель Камавинги – мадридский "Реал", Флорентино Перес также заинтересован в услугах француза. Напомним, Эдуардо – воспитанник "Ренна", в текущем сезоне он провел 11 матчей за свою команду в Лиге 1.