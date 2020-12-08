Зидан: Удивлюсь ли я увольнению в случае вылета? Клуб сделает то, что считает правильным

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" ответил на вопрос о своем возможном увольнении.

После пяти туров "Реал" занимает третье место в группе B, набрав 7 очков.

"Матч против "Боруссии" будет особенным, так как я знаю расклад сил. Мы хотим выиграть, набрать три очка и занять первое место. Именно это мы держим в голове. О Лиге Европы ни я, ни игроки не думаем. Нас это не касается. Удивлюсь ли я увольнению в случае вылета? Клуб, как и всегда, сделает то, что считает правильным. Я не думаю об этом, — цитирует Marca Зидана.

Матч "Реал" — "Боруссия" состоится 9 декабря, в Мадриде.