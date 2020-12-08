Йович получил травму и пропустит ближайшие матчи Реала

Нападающий Лука Йович получил травму.

По информации пресс-службы "галактикос", у сербского игрока выявлен тендинит приводящей мышцы правой ноги.

О сроках восстановления Йовича официально ничего не сообщаются. Впрочем, испанские СМИ считают, что 22-летний игрок пропустит порядка 2-3 недель.

В текущем сезоне Йович провел за "Реал" в чемпионате Испании 4 матча и принял участи в одной игре в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Более недели тому назад Лука Йович вернулся в строй после перенесенного коронавируса.