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Йович получил травму и пропустит ближайшие матчи Реала

Испания
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По неофициальным данным на восстановление уйдет от 2 до 3 недель

Йович получил травму и пропустит ближайшие матчи Реала
Новина українською

Нападающий Лука Йович получил травму.

По информации пресс-службы "галактикос", у сербского игрока выявлен тендинит приводящей мышцы правой ноги.

О сроках восстановления Йовича официально ничего не сообщаются. Впрочем, испанские СМИ считают, что 22-летний игрок пропустит порядка 2-3 недель.

В текущем сезоне Йович провел за "Реал" в чемпионате Испании 4 матча и принял участи в одной игре в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Более недели тому назад Лука Йович вернулся в строй после перенесенного коронавируса.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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