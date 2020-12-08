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Йович получил травму и пропустит ближайшие матчи Реала
По неофициальным данным на восстановление уйдет от 2 до 3 недель
Нападающий Лука Йович получил травму.
По информации пресс-службы "галактикос", у сербского игрока выявлен тендинит приводящей мышцы правой ноги.
О сроках восстановления Йовича официально ничего не сообщаются. Впрочем, испанские СМИ считают, что 22-летний игрок пропустит порядка 2-3 недель.
В текущем сезоне Йович провел за "Реал" в чемпионате Испании 4 матча и принял участи в одной игре в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Более недели тому назад Лука Йович вернулся в строй после перенесенного коронавируса.
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