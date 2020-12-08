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Каземиро: Вся команда поддерживает Зидана

Испания
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Игроки довольны работой француза

Каземиро: Вся команда поддерживает Зидана
Новина українською

Бразильский игрок "Реала" Каземиро заявил, что в раздевалке у наставника команды Зинедина Зидана имеется абсолютная поддержка. Ранее сообщалось, что французский специалист может быть уволен, если команда в матче заключительного тура Лиги чемпионов не обыграет "Боруссию" из Менхенгладбаха.

"Зидан? Он сотворил с командой историю. В прошлом сезон он выиграл два титула. Мы зачастую не осознаем, чего добился Зидан с командой.

Да, нынешний сезон получается странным, это правда. У нас не было предсезонки. Мы играли каждые 2-3 дня, это было сложно. Но вся команда поддерживает Зидана. Мы ценим то, чего он добился", - цитирует Каземиро Marca.

Напомним, игра 6-го тура Лиги чемпионов "Реал" - "Боруссия" Менхенгладбах состоится в среду, 9 декабря,

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Каземиро
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