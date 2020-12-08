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Каземиро: Вся команда поддерживает Зидана
Игроки довольны работой француза
Бразильский игрок "Реала" Каземиро заявил, что в раздевалке у наставника команды Зинедина Зидана имеется абсолютная поддержка. Ранее сообщалось, что
"Зидан? Он сотворил с командой историю. В прошлом сезон он выиграл два титула. Мы зачастую не осознаем, чего добился Зидан с командой.
Да, нынешний сезон получается странным, это правда. У нас не было предсезонки. Мы играли каждые 2-3 дня, это было сложно. Но вся команда поддерживает Зидана. Мы ценим то, чего он добился", - цитирует Каземиро Marca.
Напомним, игра 6-го тура Лиги чемпионов "Реал" - "Боруссия" Менхенгладбах состоится в среду, 9 декабря,
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