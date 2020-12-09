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Тодибо вернется в Барселону в ближайшее трансферное окно

Испания
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Игроком не довольны в португальском клубе

Тодибо вернется в Барселону в ближайшее трансферное окно
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо вернется из аренды в "Бенфике" уже нынешней зимой, пишет Record.

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По данным источника, 20-летний француз разочаровал руководство "орлов" и они хотят отправить футболиста обратно в Испанию. Сама аренда рассчитана на два года с возможностью выкупа за 20 миллионов евро, начиная с нынешнего лета.

В этом сезоне чемпионата Португалии Тодибо не провел ни единого матча.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона Жан-Клер Тодибо
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