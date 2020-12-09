Тодибо вернется в Барселону в ближайшее трансферное окно

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо вернется из аренды в "Бенфике" уже нынешней зимой, пишет Record.

По данным источника, 20-летний француз разочаровал руководство "орлов" и они хотят отправить футболиста обратно в Испанию. Сама аренда рассчитана на два года с возможностью выкупа за 20 миллионов евро, начиная с нынешнего лета.

В этом сезоне чемпионата Португалии Тодибо не провел ни единого матча.