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Кандидат в президенты Барсы: Переход Неймара обойдется дешево. Месси? Если мы выиграем, то он останется
Громкое заявление
Кандидат на должность президента каталонской "Барселоны" Жорди Фарре прокомментировал потенциальное возвращение нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и будущее капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Цитирует Фарре портал Goal.com со ссылкой на Onda Cero.
"Трансфер Неймара обойдется дешево, так как инвестиции превысят затраты на переход".
"Месси? Он хочет остаться в Каталонии. Это то, что я знаю. Его семья хочет остаться, мы будем работать над этим. Я бы сказал, что если мы выиграем выборы, то Месси продлит свой контракт. Это произойдет автоматически 25 января, если я стану президентом 24-го".
Barca presidential candidate Jordi Farre:— Goal (@goal) December 10, 2020
???? "Messi wants to stay at Barca. That’s what I know. His family wants to stay at Barcelona and we’re going to work for it.
"I would go as far to say that if we win the elections, Messi will renew his deal." [Onda Cero] pic.twitter.com/PYl4gsmr4B
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