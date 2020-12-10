Кандидат в президенты Барсы: Переход Неймара обойдется дешево. Месси? Если мы выиграем, то он останется

Кандидат на должность президента каталонской "Барселоны" Жорди Фарре прокомментировал потенциальное возвращение нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и будущее капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Цитирует Фарре портал Goal.com со ссылкой на Onda Cero.

"Месси? Он хочет остаться в Каталонии. Это то, что я знаю. Его семья хочет остаться, мы будем работать над этим. Я бы сказал, что если мы выиграем выборы, то Месси продлит свой контракт. Это произойдет автоматически 25 января, если я стану президентом 24-го".