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Кандидат в президенты Барсы: Переход Неймара обойдется дешево. Месси? Если мы выиграем, то он останется

Испания
(1 голосов)

Громкое заявление

Кандидат в президенты Барсы: Переход Неймара обойдется дешево. Месси? Если мы выиграем, то он останется
Новина українською

Кандидат на должность президента каталонской "Барселоны" Жорди Фарре прокомментировал потенциальное возвращение нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и будущее капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Цитирует Фарре портал Goal.com со ссылкой на Onda Cero.

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"Трансфер Неймара обойдется дешево, так как инвестиции превысят затраты на переход".

"Месси? Он хочет остаться в Каталонии. Это то, что я знаю. Его семья хочет остаться, мы будем работать над этим. Я бы сказал, что если мы выиграем выборы, то Месси продлит свой контракт. Это произойдет автоматически 25 января, если я стану президентом 24-го".

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Жорди Фарре
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
10.12.2020 в 14:01
Жорди Фарре что-то знает о будущих санкциях УЕФА против ПСЖ?
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0
-2
Dr. House (Подолье)
10.12.2020 в 14:45
Он знает, что ФКБ писец, и пока он не полный, хочет что-то от этого поиметь. Кстати, блохастый, где твой.друг Рыгал с помойки и ипанутый Алень?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
10.12.2020 в 14:53
Ані залізивают рани, нанесені Кадісом та Ювентусом...
+1
0


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