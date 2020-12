Кандидат в президенты Барсы: Переход Неймара обойдется дешево. Месси? Если мы выиграем, то он останется

Кандидат на должность президента каталонской "Барселоны" Жорди Фарре прокомментировал потенциальное возвращение нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и будущее капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси. Цитирует Фарре портал Goal.com со ссылкой на Onda Cero.

Barca presidential candidate Jordi Farre:



???? "Messi wants to stay at Barca. That’s what I know. His family wants to stay at Barcelona and we’re going to work for it.



"I would go as far to say that if we win the elections, Messi will renew his deal." [Onda Cero] pic.twitter.com/PYl4gsmr4B