Бензема: Игроки и Зидан стали сильнее после матча с Боруссией

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о победе в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.

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Встреча, состоявшаяся накануне, 9 декабря, в Мадриде была решающей для подопечных Зинедина Зидана. На выход в плей-офф претендовали все четыре команды из группы, и для гарантированного прохода "сливочным" нужно было добыть победу. Они справились со своей задачей (2:0), а Бензема стал главным героем матча, оформив дубль.

"Мы все стали сильнее после этого матча – и Зидан, и игроки. Это именно тот футбол, который нам нужен. Если бы мы играли так всега" — приводит слова Бензема Marca.

Вместе с "Реалом" из группы Лиги чемпионов, несмотря на поражение вышла "Боруссия". В Лигу Европы отправился "Шахтёр", а "Интер" завершил выступление в еврокубках.