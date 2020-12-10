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Барселона и Реал заинтересованы в подписании Холанда

Испания
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Испанским грандам придется заплатить кругленькую сумму

Барселона и Реал заинтересованы в подписании Холанда
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанд может в зимнее трансферное окно покинуть команду, сообщает Football Espana. В форварде заинтересованы ряд топ-клубов, среди которых "Реал" и "Барселона".

По данным источника, немецкий клуб готов продать 20-летнего футболиста за 75 миллионов евро. Однако это только начальная цена. Сумма может увеличиться, так как агентом игрока является Мино Райола. Его комиссия и гонорар отцу Холанда может удвоить начальную сумму.

Сообщалось, когда футболист переходил в немецкий клуб, его агент получил около 15 миллионов евро.

В "Боруссию" форвард перешел из "Зальцбурга" в декабре 2019 года за 20 миллионов евро. В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах бундеслиги, забив 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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