Гризманн разорвал рекламный контракт с известной китайской компанией

Звездный форвард "Барселоны" Антуан Гризманн объявил о разрыве контракта с китайской компанией Huawei, которая занимается производством гаджетов.

Данное решение француз принял после того, как появились в СМИ новости о возможном использовании подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Сообщалось, что китайская компания использовала незаконный труд минимум 80 тысяч уйгуров.

Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты