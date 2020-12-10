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Гризманн разорвал рекламный контракт с известной китайской компанией
Назревает скандал
Звездный форвард "Барселоны" Антуан Гризманн объявил о разрыве контракта с китайской компанией Huawei, которая занимается производством гаджетов.
Данное решение француз принял после того, как появились в СМИ новости о возможном использовании подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Сообщалось, что китайская компания использовала незаконный труд минимум 80 тысяч уйгуров.
Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты
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