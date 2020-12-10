  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн разорвал рекламный контракт с известной китайской компанией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн разорвал рекламный контракт с известной китайской компанией

Испания
(1 голосов)

Назревает скандал

Гризманн разорвал рекламный контракт с известной китайской компанией
UA-Футбол
Новина українською

Звездный форвард "Барселоны" Антуан Гризманн объявил о разрыве контракта с китайской компанией Huawei, которая занимается производством гаджетов.

Читайте также"Месси сказал, что теперь будет со мной до конца". Гризманн дал большое интервью о своей ситуации в Барсе

Данное решение француз принял после того, как появились в СМИ новости о возможном использовании подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Сообщалось, что китайская компания использовала незаконный труд минимум 80 тысяч уйгуров.

Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...