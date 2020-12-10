Хочет сыграть в дерби. Феде Вальверде уже работает в общей группе Реала

Федерико Вальверде работает в общей группе "Реала". Полузащитник пропустил последние шесть игр клуба из-за повреждения.

По данным Marca, сейчас он усиленно восстанавливается, надеясь вернуться в строй уже на выходных. Команда Зидана сыграет в дерби против "Атлетико".

В текущем сезоне Вальверде успел сыграть 11 матчей, в которых забил три гола.