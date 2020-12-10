  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хочет сыграть в дерби. Феде Вальверде уже работает в общей группе Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочет сыграть в дерби. Феде Вальверде уже работает в общей группе Реала

Испания
(1 голосов)

У Зидана дела налаживаются

Хочет сыграть в дерби. Феде Вальверде уже работает в общей группе Реала
UA-Футбол
Новина українською

Федерико Вальверде работает в общей группе "Реала". Полузащитник пропустил последние шесть игр клуба из-за повреждения.

Читайте такжеВальверде: Моя работа – бежать, пока не откажут ноги

По данным Marca, сейчас он усиленно восстанавливается, надеясь вернуться в строй уже на выходных. Команда Зидана сыграет в дерби против "Атлетико".

В текущем сезоне Вальверде успел сыграть 11 матчей, в которых забил три гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...