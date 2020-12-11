Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кандидат в президенты Барсы: Месси – лучший игрок в истории спорта №1, осознайте, что это значит
Криштиану тогда №2?
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт прокомментировал будущее форварда команды Лионеля Месси в каталонском клубе. Цитирует Фонта Goal.com со ссылкой на ESPN.
"Я убежден, что мы убедим Лео остаться с помощью конкурентоспособного, захватывающего и, особенно важно в его случае, долгосрочного проекта, который может продолжиться даже после того, как Месси завершит карьеру".
"Лионель – лучший игрок в истории спорта №1 в мире. Осознайте, что это значит. По этой причине союз Месси и "Барселоны" является стратегическим. Нужно сделать все возможное, чтобы гарантировать его дальнейшее существование. Учитывая, что аргентинец может начать переговоры с другими клубами в январе, то звонок Лео в случае моей победы на выборах должен стать одним из приоритетов".
"Хави – одна из самых важных частей этого проекта. Они с Месси хорошо друг друга знает. Лео понравится то лидерство, которое привнесет испанец. Важно отметить, что на первом месте в проекте будет стоять структура, а не имена".
Популярное сейчас
- "Арбитр выкинул нас, потому что мы румыны". В матче Янг Бойз – ЧФР Клуж произошел громкий скандал
- У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
- Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу
- Кандидат в президенты Барсы: Переход Неймара обойдется дешево. Месси? Если мы выиграем, то он останется
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО