Кандидат в президенты Барсы: Месси – лучший игрок в истории спорта №1, осознайте, что это значит

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт прокомментировал будущее форварда команды Лионеля Месси в каталонском клубе. Цитирует Фонта Goal.com со ссылкой на ESPN.

"Я убежден, что мы убедим Лео остаться с помощью конкурентоспособного, захватывающего и, особенно важно в его случае, долгосрочного проекта, который может продолжиться даже после того, как Месси завершит карьеру".

"Лионель – лучший игрок в истории спорта №1 в мире. Осознайте, что это значит. По этой причине союз Месси и "Барселоны" является стратегическим. Нужно сделать все возможное, чтобы гарантировать его дальнейшее существование. Учитывая, что аргентинец может начать переговоры с другими клубами в январе, то звонок Лео в случае моей победы на выборах должен стать одним из приоритетов".