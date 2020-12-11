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Кандидат в президенты Барсы: Месси – лучший игрок в истории спорта №1, осознайте, что это значит

Испания
(1 голосов)

Криштиану тогда №2?

Кандидат в президенты Барсы: Месси – лучший игрок в истории спорта №1, осознайте, что это значит
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Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт прокомментировал будущее форварда команды Лионеля Месси в каталонском клубе. Цитирует Фонта Goal.com со ссылкой на ESPN.

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"Я убежден, что мы убедим Лео остаться с помощью конкурентоспособного, захватывающего и, особенно важно в его случае, долгосрочного проекта, который может продолжиться даже после того, как Месси завершит карьеру".

"Лионель – лучший игрок в истории спорта №1 в мире. Осознайте, что это значит. По этой причине союз Месси и "Барселоны" является стратегическим. Нужно сделать все возможное, чтобы гарантировать его дальнейшее существование. Учитывая, что аргентинец может начать переговоры с другими клубами в январе, то звонок Лео в случае моей победы на выборах должен стать одним из приоритетов".

"Хави – одна из самых важных частей этого проекта. Они с Месси хорошо друг друга знает. Лео понравится то лидерство, которое привнесет испанец. Важно отметить, что на первом месте в проекте будет стоять структура, а не имена".

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В статье: Лионель Месси Хави Эрнандес Барселона Виктор Фонт
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Источник:
ESPN

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Комментарии (7)
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prockop4uck (Киев)
11.12.2020 в 13:27
Даже шутить над убогими не буду, все равно смешнее Фонта уже ничего не сказать
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0
0
Algrab (Костопiль)
11.12.2020 в 13:18
Кожен кулик хвалить своє болото... А номером один в історії футболу є Марадона і крапка.
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0
0
avatar
Antolog (Одесса)
11.12.2020 в 11:52
Что Месси, что Роналду - это лучшие футболисты современности как минимум! Да, они уже прошли свой пик, но все же, остаются профессионалами, у которых еще можно многому поучиться, правда главное, чтобы не повторяли ошибок других великих спортсменов и ушли на "пенсию" вовремя, не став посмешищем, как некоторые...)
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+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.12.2020 в 11:51
Дыщ!!! Пдыщ!!! Дыдыдыщь!!! кто не понял, поясю: это взрывются пердаки редакционных мутнантов...
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
11.12.2020 в 13:20
твій та монреальського оленя? Тоді щасливо...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2020 в 11:40
ну что, понеслось!))))))))
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0
-1
Algrab (Костопiль)
11.12.2020 в 13:20
твоя думка нікому не цікава, сєпар.
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0
0


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