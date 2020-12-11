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Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В критических ситуациях "Реал" умеет аккумулировать силы и получать нужный результат. Доказано поединком против "Боруссии" (Менхенгладбах) в последнем туре Лиги чемпионов.
Не менее сложное испытание ожидает "сливочных" и в следующем туре Ла Лиги. Команда Зидана сыграет дома против "Атлетико" – команды, которая захватила лидерство и посягает на чемпионские позиции "Реала".
Матч состоится 12-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть прямую видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Атлетико"?
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Canal + Sport 2 Poland, Canal + Sport Online, nc + GO;
- Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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