Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В критических ситуациях "Реал" умеет аккумулировать силы и получать нужный результат. Доказано поединком против "Боруссии" (Менхенгладбах) в последнем туре Лиги чемпионов.

Не менее сложное испытание ожидает "сливочных" и в следующем туре Ла Лиги. Команда Зидана сыграет дома против "Атлетико" – команды, которая захватила лидерство и посягает на чемпионские позиции "Реала".

Матч состоится 12-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

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