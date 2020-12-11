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Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Реал - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

В критических ситуациях "Реал" умеет аккумулировать силы и получать нужный результат. Доказано поединком против "Боруссии" (Менхенгладбах) в последнем туре Лиги чемпионов.

Не менее сложное испытание ожидает "сливочных" и в следующем туре Ла Лиги. Команда Зидана сыграет дома против "Атлетико" – команды, которая захватила лидерство и посягает на чемпионские позиции "Реала".

Матч состоится 12-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеосервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть прямую видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Атлетико"?

  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Canal + Sport 2 Poland, Canal + Sport Online, nc + GO;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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