Куман заинтересован в подписании 22-летнего защитника Аякса

У "Барселоны" появилась альтернативная трансферная цель на случай, если переход защитника Эрика Гарсии из "Манчестер Сити" сорвётся.

Как сообщает Sport.es, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман предложил руководству обратить внимание на аргентинца Лисандро Мартинеса, выступающего за "Аякс". Специалист хорошо знаком с игроком.

Отмечается, что "Барселона" хочет усилить оборону уже в зимнее трансферное окно. Гарсия, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, остаётся приоритетом, однако теперь у каталонского клуба есть альтернатива.

Мартинес выступает за "Аякс" с прошлого года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 8 матчах чемпионата Нидерландов и забил 2 гола. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.