Зидан: Атлетико — фаворит Ла Лиги

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионата Испании с "Атлетико".

"Как всегда, игра складывается из большого количества аспектов. Мы провели хороший матч в Лиге чемпионов и хотим думать о завтрашнем дне. Нас ждёт хороший матч, это дерби. Мы хотим выйти на поле, потому что нам нравятся такие встречи. В чемпионате Испании каждый матч можно назвать финалом. Это ещё одна возможность показать, что мы представляем собой как команда, что мы и сделали в Лиге чемпионов.

"Атлетико" — фаворит Ла Лиги. Они доказывают это на поле. Сегодня они лидируют в турнирной таблице, да и всегда были конкурентоспособной командой. Мы знаем соперника", – цитирует Зидана Marca.