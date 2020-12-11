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Реал не получал предложений по Иско

Испания
(1 голосов)

Испанец намерен сменить команду

Реал не получал предложений по Иско
UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник Иско намерен уже зимой сменить команду. Сейчас он редко попадает в стартовый состав "Реала".

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По данным El Chiringuito TV, "сливочные" пока не получали предложений касательно игрока. До этого, интерес к персоне полузащитника приписывали "Эвертону".

В текущем сезоне Иско провел 11 матчей.

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В статье: Иско Реал (Мадрид)
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