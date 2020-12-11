Испания
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Реал не получал предложений по Иско
Испанец намерен сменить команду
Испанский полузащитник Иско намерен уже зимой сменить команду. Сейчас он редко попадает в стартовый состав "Реала".
По данным El Chiringuito TV, "сливочные" пока не получали предложений касательно игрока. До этого, интерес к персоне полузащитника приписывали "Эвертону".
???? ❌ ¡ISCO QUIERE SALIR PERO NO TIENE OFERTAS!@JLSanchez78 te cuenta su INFORMACIÓN en #JUGONES. pic.twitter.com/iPxOxvTQ0I— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2020
В текущем сезоне Иско провел 11 матчей.
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