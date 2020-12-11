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СМИ: Шансы на переход де Йонга в Баварию оцениваются как минимальные
Хорошие новости для каталонцев
Не так давно появились новости, что Френки де Йонг может перейти в "Баварию". Каталонская "Барселона" могла пойти на сделку из-за финансовых проблем.
Однако, по данным ESPN, трансфер вряд ли случится. Источник уверяет, что вероятность трансфера оценивается как минимальная. Даже несмотря на проблемы с финансами.
Bayern Munich remain interested in signing Frenkie de Jong, but the chances of the Dutch midfielder leaving Barcelona are minimal, despite the Catalan club's financial woes. [espn] pic.twitter.com/WnoJaOy4bH— barcacentre (@barcacentre) December 11, 2020
Текущий контракт полузащитника с "Барселоной" расчитан до 2026-го года.
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