СМИ: Шансы на переход де Йонга в Баварию оцениваются как минимальные

Не так давно появились новости, что Френки де Йонг может перейти в "Баварию". Каталонская "Барселона" могла пойти на сделку из-за финансовых проблем.

Однако, по данным ESPN, трансфер вряд ли случится. Источник уверяет, что вероятность трансфера оценивается как минимальная. Даже несмотря на проблемы с финансами.

