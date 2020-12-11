  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Шансы на переход де Йонга в Баварию оцениваются как минимальные
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Шансы на переход де Йонга в Баварию оцениваются как минимальные

Испания
(1 голосов)

Хорошие новости для каталонцев

СМИ: Шансы на переход де Йонга в Баварию оцениваются как минимальные
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно появились новости, что Френки де Йонг может перейти в "Баварию". Каталонская "Барселона" могла пойти на сделку из-за финансовых проблем.

Читайте такжеБавария в зимнее трансферное окно надеется подписать контракт с де Йонгом

Однако, по данным ESPN, трансфер вряд ли случится. Источник уверяет, что вероятность трансфера оценивается как минимальная. Даже несмотря на проблемы с финансами.

Текущий контракт полузащитника с "Барселоной" расчитан до 2026-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...