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Коке: Атлетико был близок к победе в Лиге Чемпионов, но нам немного не повезло
Не повезло дважды
Капитан мадридского "Атлетико" Коке вспомнил два проигранных финала Лиги Чемпионов в 2014-м и 2016-м. Оба раза побеждал "Реал".
"Выход в Лигу Чемпионов - великое достижение. Нам дважды немного не хватило удачи, но "Атлетико" был очень близок к цели. Это футбол - кто-то должен побеждать, а кто-то - проигрывать.
Я надеюсь, что однажды мы сможем обрадовать болельщиков и выиграть Лигу Чемпионов. Надеюсь, что я смогу быть на поле в этот момент. Если нет - я помогу остальным всем, чем смогу", - приводит слова Коке AS.
Отметим, что "Атлетико" сыграет против "Реала"
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