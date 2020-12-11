  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Коке: Атлетико был близок к победе в Лиге Чемпионов, но нам немного не повезло
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коке: Атлетико был близок к победе в Лиге Чемпионов, но нам немного не повезло

Испания
(1 голосов)

Не повезло дважды

Коке: Атлетико был близок к победе в Лиге Чемпионов, но нам немного не повезло
UA-Футбол
Новина українською

Капитан мадридского "Атлетико" Коке вспомнил два проигранных финала Лиги Чемпионов в 2014-м и 2016-м. Оба раза побеждал "Реал".

"Выход в Лигу Чемпионов - великое достижение. Нам дважды немного не хватило удачи, но "Атлетико" был очень близок к цели. Это футбол - кто-то должен побеждать, а кто-то - проигрывать.

Я надеюсь, что однажды мы сможем обрадовать болельщиков и выиграть Лигу Чемпионов. Надеюсь, что я смогу быть на поле в этот момент. Если нет - я помогу остальным всем, чем смогу", - приводит слова Коке AS.

Читайте такжеРамос: Любимый гол? Атлетико в финале Лиги Чемпионов

Отметим, что "Атлетико" сыграет против "Реала" уже завтра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Коке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...