Коке: Атлетико был близок к победе в Лиге Чемпионов, но нам немного не повезло

Капитан мадридского "Атлетико" Коке вспомнил два проигранных финала Лиги Чемпионов в 2014-м и 2016-м. Оба раза побеждал "Реал".

"Выход в Лигу Чемпионов - великое достижение. Нам дважды немного не хватило удачи, но "Атлетико" был очень близок к цели. Это футбол - кто-то должен побеждать, а кто-то - проигрывать.

Я надеюсь, что однажды мы сможем обрадовать болельщиков и выиграть Лигу Чемпионов. Надеюсь, что я смогу быть на поле в этот момент. Если нет - я помогу остальным всем, чем смогу", - приводит слова Коке AS.