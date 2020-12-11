Примера. 13-й тур. Вальядолид сильнее в битве аутсайдеров

"Осасуна" – с худшей атакой лиги, "Вальядолид" – с одной из худших. Обе команды начинали тур в статусе представителей зоны вылета, но сумели абстрагироваться от обстоятельств и уйти из-под давления ответственности за результат. Обе боролись за три очка самоотверженно и остро, поэтому выдали классный матч.

"Осасуна" проиграла 3:2, хотя последние минуты поединка провела "на воротах" соперника. Момент Кальери мог принести памплонцам ничью, но мяч просвистел мимо штанги. Эффективность, с которой гости действовали ранее, дала сбой. Ведь перед тем "Осасуна" забила два гола из пяти попаданий в створ – это хороший процент реализации. Анте Будимир просто использовал шикарную передачу из глубины от Ойера, а Роберто Торрес воспользовался суматохой защитников "Вальядолида" после вбрасывания аута.

"Вальядолид" меньше держал мяч, меньше выиграл единоборств, не напрягал себя игрой в отборе. Но атаки завершал даже эффективнее, чем "Осасуна". Вайссман открыл счет уже на седьмой минуте, избежав офсайда при передаче Оскара Плано. Во втором тайме, уже при счете 1:2, Орельяна реализовал пенальти, назначенный за опрометчивые действия голкипера Эрреры в штрафной площади. Ну а победу "пусела" принес все тот же Вайссман, в прошлом году наколотивший за "Вольфсберерг" тридцать голов в чемпионате Австрии. Сейчас же его первые голы за "Вальядолид".

Команда Серхио Гонсалеса выиграла матч за шесть очков.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Осасуна" 3:2

Голы: Шон Вайссман 7, Фабиан Орельяна 56 (пен.), Шон Вайссман 76 - Анте Будимир 27, Роберто Торрес 43

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Шон Вайссман (Хавьер Санчес 85), Оскар Плано, Фабиан Орельяна (Жоау Филипе (Жота) 75), Рубен Алькарас (Федерико Сан Эметерио 84), Мараньян, Роке Меса (Кике Перес 74), Сайди Джанко (Пабло Эрвияс 65), Начо

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль (Дарко Брашанац 83), Хуан Крус (Энрик Галлего 83), Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Энрике Барха 90), Ойер Санхурхо (Иньиго Перес 90), Хонатан Кальери, Анте Будимир, Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Роберто Торрес

Предупреждения: Роке Меса 24, Рубен Алькарас 45, Хоакин Фернандес 84, Кике Перес 90+5 - Аридане Эрнандес 12, Хон Толлар Монкайола 66, Игнасио Видаль 71, Анте Будимир 80, Хонатан Кальери 82