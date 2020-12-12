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Барселона - Леванте. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Леванте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
У Рональда Кумана дела в Ла Лиге идут плохо, однако до сих пор был козырь в виде удачного выступления в Лиге чемпионов. Однако поражение от "Юве" в последнем туре и здесь "насолило" – теперь нечем гордиться. Соответственно, нет и права на ошибку.
В тринадцатом туре Ла Лиги "Барса" сыграет против скромного, но самобытного "Леванте". Матч состоится 13-го декабря 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Барселона" - "Леванте"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Франция - beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT;
- Польша - Eleven Sports 4 Poland, Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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